В Белгородской области проверят подписавшего контракт с МО экс-чиновника

В отношении бывшего начальника управления Экоохотнадзора Андрея Гоца начата проверка из-за его предполагаемого отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом заявил заместитель губернатора Белгородской области Сергей Дядькин, говорится на официальном сайте правительства региона.

«В связи с появившейся информацией об отказе от прохождения медицинского освидетельствования принято решение о проведении проверки в отношении приостановившего государственный контракт начальника управления Экоохотнадзора Андрея Гоца», — заявил он.

По словам замгубернатора, Гоц подписал контракт с Минобороны для прохождения службы в добровольческом формировании «БАРС-Белгород». Он добавил, что информация о возможном административном правонарушении будет проверена. В случае подтверждения будут приняты соответствующие кадровые решения.

В октябре в Белгородской области заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц вступили в отряд «Барс-Белгород». В прошлом месяце к этому подразделению также присоединились глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев.

О создании добровольческих отрядов «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях стало известно 12 сентября.

Ранее Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны.