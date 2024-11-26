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Микропластик и «вечные химикаты» усиливают токсичность друг друга, выяснили ученые

EnvPol: микропластик и ПФАС вместе более ядовиты, чем по отдельности

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Британские ученые из Бирмингемского университета выяснили, что пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС) и микропластик обладают синергетическим эффектом, который делает оба вида веществ более токсичными в сочетании друг с другом. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Pollution (EnvPol).

ПФАС — класс из примерно 15 тыс. химических веществ, которые обычно используются для производства продуктов, устойчивых к воде, грязи и теплу. Их называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются естественным образом и не накапливаются, а также связаны с раком, заболеваниями почек, проблемами с печенью, иммунными расстройствами, врожденными дефектами и прочими серьезными проблемами со здоровьем.

Микропластик — крошечные частицы пластика, которые либо намеренно добавляются в продукты, либо выделяются пластиковыми изделиями по мере их износа. Они были обнаружены в организме человека и могут пересекать гематоэнцефалический барьер. Исследования связывают микропластик с нарушениями развития, гормональными нарушениями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Авторы нового исследования подвергли водяных блох воздействию кусочков пластика ПЭТ в сочетании с ПФОК и ПФОС — двумя наиболее распространенных и опасных соединений «вечных химикатов». Смесь отражала условия, распространенные в озерах по всему миру.

Ученые обнаружили, что обработанные токсинами насекомые страдали от более серьезных последствий для здоровья, включая снижение рождаемости и проблемы развития, такие как задержка полового созревания и задержка роста.

Специалисты приписали около 40% повышенной токсичности синергии между веществами. Исследователи предположили, что взаимное усиление вредных свойств обусловлено взаимодействием зарядов микропластика и соединений ПФАС.

Остальная часть повышенной токсичности была отнесена к простому сложению их токсических эффектов.

Ранее ученые выяснили, что химикаты в составе пластика могут вызывать нарушения сна.

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