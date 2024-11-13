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Ученые создали дешевый метод очистки воды от микропластика

Micron: разработаны магнитные наночастицы, собирающие пластик в воде

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Depositphotos

Группа бразильских ученых из Университета Сан-Паулу создала новый недорогой метод, позволяющий удалять из воды пластиковые загрязнители. Исследование опубликовано в научном журнале Micron.

Мельчайшие пластиковые частицы сегодня повсеместно распространены в мире и, возможно, представляют собой одну из самых серьезных экологических проблем.

Микропластики невозможно отфильтровать из сточных вод, и в конечном итоге они попадают в почву, грунтовые воды, реки, океаны и атмосферу.

Команда использовала магнитные наночастицы, функционализированные полидофамином — полимером, полученным из нейротрансмиттера дофамина.

«Полидофамин — это вещество, которое имитирует адгезивные (клейкие) свойства мидий, которые очень крепко прилипают ко многим поверхностям. Он прочно прилипает к фрагментам пластика в воде и позволяет магнитным наночастицам захватывать их. Затем этот нежелательный материал можно удалить из воды с помощью магнита», — объяснили авторы разработки.

Процесс доказал свою эффективность в удалении микро- и нанопластика из воды, особенно в системах очистки.

Исследовательская группа также ищет способ разложить полимеры с помощью специфических ферментов, таких как липаза, которая может расщеплять полиэтилентерефталат (ПЭТ) на его основные компоненты. ПЭТ служит основным сырьем для производства пластиковых бутылок и других изделий. При его распаде образуются токсичные терефталевая кислота и этиленгликоль.

Ученые отметили, что липаза разлагает ПЭТ на исходные мономеры, которые затем можно использовать для выпуска вторичных полимерных материалов.

Ранее исследователи создали микробный пластик из клеток кишечных палочек и биопленок.

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