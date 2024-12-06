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Стало известно, где проведут новогодние праздники россияне старше 50 лет

Россияне старше 50 лет проведут новогодние праздники в Москве и Баку

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Shutterstock

В начале 2025 года около половины российских путешественников старше 50 лет будут отдыхать за границей, что на 47% больше, чем год назад. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым популярным российским городом среди путешественников старше 50 лет на новогодних каникулах стала Москва: 31,8% бронирований приходятся на столицу. Средняя стоимость ночи в московских отелях составляет 3 000 рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей 13,4%, где гостиница обойдется примерно в такую же цену. А замыкает тройку Сочи (11,0%), там забронировать номер можно за 3 500 рублей в сутки.

Кроме того, в топ вошли Калининград (доля — 9,2%; стоимость ночи — 4 500 рублей), Минеральные Воды (4,1%; 4 000 рублей), Новосибирск (2,2%; 3 600 рублей), Екатеринбург (2,2%; 3 600 рублей), Махачкала (1,8%; 3 800 рублей), Казань (1,7%; 4 800 рублей) и Уфа (1,5%; 2 800 рублей).

На Новый год и зимние каникулы россияне старше 50 лет планируют отправиться в Баку: 7,5% от всех зарубежных заказов приходятся на столицу Азербайджана, остановиться в гостинице там можно в среднем за 3 000 рублей в сутки. Также довольно популярны у этой категории путешественников Ханой (доля — 6,9%, номер в отеле стоит около 2 000 рублей) и Стамбул (6,3%; 3 500 рублей).

Интересно, что популярные у более молодых туристов города Таиланда оказались только на четвертом и пятом месте: Пхукет с долей 5,9% (стоимость номера — 3 900 рублей) и Бангкок с 5,6% (2 700 рублей в сутки). В список также вошли Дубай (4,9%; 9 000 рублей за ночь), Тбилиси (4,1%; 3 000 рублей), Ереван (4,0%; 3 300 рублей), Минск (3,3%; 7 000 рублей) и Хошимин (2,3%, 2 000 рублей).

Ранее были названы самые популярные курорты федерального значения.

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