Названы самые популярные курорты федерального значения

Летом 2024 года правительство РФ утвердило перечень из 57 курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. «Авито Путешествия» и Корпорация Туризм.РФ провели исследование и отметили топ-20 локаций, которые с января по октябрь 2024 года привлекли наибольшее число россиян.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В этом году россияне брали в краткосрочную аренду квартиры и дома в городах из первой двадцатки рейтинга вдвое чаще, чем за аналогичный период 2023 года. Самыми популярными направлениями с января по октябрь стали Санкт-Петербург (рост на 75% год к году), Сочи (рост в два раза) и Анапа (рост в три раза). В топ-5 курортов также вошли Владикавказ (рост в 2,7 раза) и Пятигорск (рост на 87%).

При этом лидерами роста стали город-курорт Кашин, где число бронирований за год выросло более чем в 7 раз. Значительную динамику также продемонстрировали Алупка (рост почти в 5 раз) и Алушта (рост в 4,7 раза).

Наиболее доступные цены на краткосрочную аренду жилья среди курортных локаций — в Старой Руссе (2400 рублей за сутки), Кашине (2500 рублей), Ессентуках и Железноводске (по 2800 рублей), Нальчике, Владикавказе и Евпатории (по 2900 рублей в сутки). Самые высокие цены — в Зеленоградске (5400 рублей), Плесе (5100 рублей) и Сочи (5000 рублей).

«Новый официальный статус поможет регионам привлекать больше путешественников и потому будет полезен не только крупному бизнесу, но и частным предпринимателям, которые решили сдавать жилье посуточно. Отдых на российских курортах, а также поездки по малым городам России в последние годы становятся все популярнее, что мы видим и по положительной динамике бронирований различного туристического жилья на платформе», — отмечает Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

«Путешествовать по России становится модно: с каждым годом число турпоездок неминуемо растет. Ожидается, что в этом году их количество составит 92 млн. Закономерно, из-за увеличения турпотока растет спрос на гостиничную инфраструктуру. Думаю, многие пробовали забронировать гостиницу или снять квартиру в курортном городе в разгар сезона. Меры поддержки призваны помочь бизнесу в создании современной туристической инфраструктуры», – сообщил Дмитрий Смиркин, директор департамента по связям с общественностью и маркетингу Туризм.РФ.

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