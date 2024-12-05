В Краснодаре мигрант приставал к девочкам 12-13 лет

В Краснодаре уроженца Узбекистана подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Правоохранители обратили внимание на мужчину после публикаций в соцсетях от местных жителей. По их словам, иностранец приставал к девочкам 12-13 лет.

Подозреваемый оказался 37-летним мигрантом, который во время задержания не повиновался сотрудникам полиции. За такие действия его могут арестовать на 15 суток.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Вскоре подозреваемого доставят в следственный комитет.

«По уголовному делу выполняется необходимый комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – поделились в ведомстве.

Проверку также проводят в полиции региона.

До этого в Ленобласти 39-летняя женщина обвинила мужа сестры в надругательстве над 13-летней девочкой, которая приходится ей дочерью.

Ранее петербуржец домогался мальчиков в метро и получил срок 16 лет.