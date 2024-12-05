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Петербуржец домогался мальчиков в метро и получил срок 16 лет

В Петербурге на 16 лет осудили мужчину, домогавшегося в метро мальчиков

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Телеграм-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Суд вынес приговор жителю Петербурга, которого обвиняли в домогательствах в отношении несовершеннолетних в метро. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в час-пик, в вагоне поезда, следовавшего от станции «Гостиный двор» до «Маяковской». По версии следствия, россиянин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух 12-летних мальчиков.

Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

Суд признал фигуранта разбирательств виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он не сможет работать с детьми в течение десяти лет.

Также мужчина выплатит семьям мальчиков компенсацию в размере 300 и 350 тысяч рублей.

До этого в Бразилии мужчину обвинили в домогательствах в отношении подростка, с которым пассажир сидел рядом. Подозреваемый якобы начал трогать несовершеннолетнего. Об этом стало известно другим людям на борту, и мужчину пришлось запереть в туалете, чтобы они не напали.

Ранее в США приговорили к пожизненному заключению 93-летнего священника-педофила.

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