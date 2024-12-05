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Дядя надругался над 13-летней племянницей в Ленобласти

Konkretno.ru: в Ленобласти мужчину обвинили в надругательстве над племянницей

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Depositphotos

В Ленобласти дядю 13-летней девочки обвинили в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает Konkretno.ru.

По информации издания, инцидент произошел в Лодейнопольском районе. 39-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что 25-летний гражданский супруг ее сестры надругался над ее малолетней дочерью.

По словам матери девочки, все случилось в сентябре текущего года. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого россиянин накачал девушку-подростка наркотиками и надругался над ней. Суд признал россиянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими уголовными статьями, и отправил в колонию особого режима на 15 лет.

Ранее российских подростков, надругавшихся над мальчиком в школьном туалете, отстранили от учебы.

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