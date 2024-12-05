ЕС планирует создание оборонного фонда на €500 млрд

Государства Европейского Союза рассматривают возможность создания совместного фонда, предназначенного для финансирования оборонных проектов членов сообщества. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники, предполагаемый объем фонда может составить около €500 млрд, хотя эта сумма пока не окончательно утверждена.

По данным издания, ожидается, что фонд будет пополняться через выпуск облигаций, которые будут гарантированы лишь теми странами, которые принимают участие в проектах при поддержке Европейского инвестиционного банка. Участие в данной инициативе будет добровольным, также оно будет открыто для Великобритании, Норвегии и других европейских стран, не являющихся членами ЕС.

Эта мера позволит избежать действующих ограничений в ЕС на финансирование обороны за счет совместных средств. Средства, полученные из фонда, можно будет направить на реализацию совместных проектов в области обороны, включая создание европейской системы противовоздушной обороны, стоимость которой уже оценивается в примерно €500 млрд.

«Мы находимся на стадии активных обсуждений.Тем не менее, пока неясно, какое видение всего этого у Берлина»— отметил высокопоставленный дипломат Европы в интервью изданию.

1 декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину.

Ранее Боррель предложил новый принцип принятия военных решений в ЕС.