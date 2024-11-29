Боррель предложил новый принцип принятия военных решений в ЕС

Уходящий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил отказаться от принципа консенсуса при принятии решений по внешней и военной политике Евросоюза. Об этом Боррель написал в своем блоге, который публикуется на официальном сайте внешнеполитической службы ЕС.

Он призвал страны ЕС принимать военные решения на основании «сверхквалифицированного большинства», или ввести правило «консенсус минус одно или два государства ЕС». Боррель не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

«Есть срочная потребность сменить правила игры. Я отлично понимаю, что внешняя и оборонная политика являются одними из фундаментальных прерогатив национальных государств», — отметил представитель ЕС.

До этого Боррель призвал Евросоюз выучить язык силы, если Брюссель хочет претендовать на роль геополитического игрока. По его словам, нельзя пытаться претендовать на эту роль, когда обсуждения длятся месяцами и нет никакого действия.

Ранее Сийярто назвал главную ошибку Евросоюза в украинском конфликте.