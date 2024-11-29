Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боррель предложил новый принцип принятия военных решений в ЕС

Боррель призвал ЕС отказаться от принципа консенсуса при принятии военных решений

close
Mohamed Azakir/Reuters

Уходящий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил отказаться от принципа консенсуса при принятии решений по внешней и военной политике Евросоюза. Об этом Боррель написал в своем блоге, который публикуется на официальном сайте внешнеполитической службы ЕС.

Он призвал страны ЕС принимать военные решения на основании «сверхквалифицированного большинства», или ввести правило «консенсус минус одно или два государства ЕС». Боррель не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

«Есть срочная потребность сменить правила игры. Я отлично понимаю, что внешняя и оборонная политика являются одними из фундаментальных прерогатив национальных государств», — отметил представитель ЕС.

До этого Боррель призвал Евросоюз выучить язык силы, если Брюссель хочет претендовать на роль геополитического игрока. По его словам, нельзя пытаться претендовать на эту роль, когда обсуждения длятся месяцами и нет никакого действия.

Ранее Сийярто назвал главную ошибку Евросоюза в украинском конфликте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами