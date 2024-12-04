В Нью-Йорке ищут убийцу гендиректора UnitedHealthcare

Мужчина, застреливший в Нью-Йорке гендиректора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, покинул место преступления на велосипеде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главного детектива городской полиции Джозефа Кенни.

«Стрелок, похоже, светлокожий мужчина. На нем светло-коричневая или кремовая куртка, черная маска для лица, черно-белые кроссовки и очень характерный серый рюкзак», — рассказал Кенни.

По предварительной информации, подозреваемый застрелил Томпсона со спины, а затем скрылся в переулке и, спустя некоторое время, сел на электровелосипед, после чего уехал в сторону Центрального парка.

На месте убийства нашли три патрона 9-мм калибра и три гильзы.

Инцидент произошел в среду утром около отеля Hilton на Манхэттене, где компания проводила конференцию для инвесторов. По данным источников, неизвестный человек в маске выстрелил в 50-летнего Томпсона и скрылся. Мужчина скончался в больнице. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

UnitedHealthcare — это одна из крупнейших страховых компаний в США, предоставляющая медицинское страхование и сопутствующие услуги. Она является частью корпорации UnitedHealth Group, которая занимает восьмое место в рейтинге Fortune Global 500.

Ранее сообщалось, что в США мужчине, неправомерно отсидевшему 10 лет, выплатят $38 млн.