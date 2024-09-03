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Десятилетний мальчик признался в убийстве высокопоставленного родственника и его дочери

В США десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра города и его дочери

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Shutterstock

В США десятилетнего мальчика заключили под стражу после того, как он признался в убийстве экс-мэра города Минден, 82-летнего Джозефа Корнелиуса-старшего, и его дочери 31-летней Кейши Майлз. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в полиции.

Пожилой мужчина и его дочь с множественными огнестрельными ранениями были найдены в своем доме утром 1 сентября. Как рассказал шеф полиции Джаред МакАйвер, стрелявший использовал два разных пистолета.

В момент преступления в доме находился также шестилетний мальчик, он не пострадал.

В полиции поделились, что десятилетний подозреваемый приходится родственником погибшим, но при этом степень родства не уточнили.

До этого суд в Москве вынес приговор подростку, который сжег своего сверстника.

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