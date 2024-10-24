Россиянин спрятал более 25 кг мефедрона в автомобильных шинах

В Ярославской области полицейские задержали мужчину, который производил наркотики и планировал реализовать крупную партию мефедрона. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Ярославские полицейские вместе с коллегами из главного управления наркоконтроля МВД России задержали 31-летнего мужчину, который оборудовал нарколабораторию в частном доме в деревне Борисоглебского района.
Полицейскими обнаружено и изъято лабораторное оборудование, а также канистры с химическими реактивами, необходимыми для изготовления запрещенных веществ. В ходе досмотра автомобиля задержанного в автомобильных шинах правоохранители нашли пакеты с белым порошком.
По результатам экспертизы установлено, что злоумышленник таким образом спрятал и планировал перевезти в Московскую область более 25 кг мефедрона.
До этого сообщалось, что в Севастополе владелец пункта выдачи заказов торговал наркотиками на работе. При обыске в подсобке пункта были найдены полимерный пакет с веществом растительного происхождения, весы, мобильный телефон и 190 тысяч рублей наличными. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.
Ранее в Москве двое росгвардейцев отбирали наркотики у закладчиков и продавали.