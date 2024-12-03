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В Подмосковье накрыли нарколабораторию, доход от которой владельцы отправляли на нужды ВСУ

Mash: в Егорьевске накрыли нарколабораторию с владельцами-украинцами

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители обнаружили в Подмосковье нарколабораторию, которой, предположительно, владела пара из Киева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Помещение, где нашли 50 килограммов мефедрона и 2000 литров прекурсора, находилось в Егорьевске. Как рассказал предполагаемый управляющий, он познакомился с киевлянами в 2021 году. Пара отправила ему деньги для того, чтобы создать нарколабораторию и необходимые инструкции.

После того, как россиянин стал получать прибыль от сбыта, он оставлял себе 200 тысяч рублей, остальное отправлял украинцам в криптовалюте. При этом уроженец Белгорода знал, что «наниматели» тратят в том числе и на дроны для украинской армии. Мужчину задержали.

До этого в подмосковном Пушкино мужа и жену задержали за изготовление наркотиков. Для нарколаборатории они оборудовали подвал своего коттеджа, после приготовления запрещенные вещества распространяли.

Ранее ФСБ изъяла более тонны кокаина, который везли через Россию в ЕС.

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