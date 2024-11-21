Нарколог раскрыл, в чем опасность курения вейпов

Курить вейп опаснее, чем сигареты, поскольку человек не может проконтролировать, сколько употребил никотина. Об этом «Газете.Ru» заявил психиатр и врач-нарколог Владимир Каторгин, отметив, что иногда выкуренное за день количество порций никотина из вейпа может равняться трем пачкам сигарет.

«Как бросить курить вейп? Лучше, конечно, не начинать — такой дурацкий ответ, но обманка и очень большая ошибка, что многие считают, что вейп не несет какого-то вреда. И многие переходят с обычных сигарет на вейпы как способ, как этап к бросанию совсем и оставлению никотина. К сожалению, табачная промышленность устроена таким образом, что она настроена на потребление и придумывание новых красивых гаджетов, особенно ориентированных на молодежь. Вейпы — это всегда красиво, это приятно держать в руке, во рту, смолить всякие вещества. Здесь не вопрос, что сложнее бросить, а вопрос, что это более опасно, чем сигареты, поскольку паря, куря вейп, человек не знает количество потребляемых порций никотина в течение дня. Иногда это может превышать две и даже три пачки в день», — сказал он.

Каторгин добавил, что курение вейпов может привести как к заболеванию легких, так и к тревожным расстройствам. По его словам, чем раньше человек начинает употреблять никотин, тем «сложнее ситуация».

«Есть вейповая болезнь легких. Она протекает достаточно злокачественно, быстро, тяжело и приводит либо к летальному исходу, либо к необходимости пересадки легких. Дело в том, что задействованы самые мелкие наши бронхиолы, которые просто теряют свою эластичность, у человека возникает дыхательная недостаточность. Это может случиться и в 15, и в 20, и в 35 лет, и в любом другом возрасте. Про мозг тоже не надо забывать, поскольку точкой приложения в конечном итоге являются наши мозговые структуры, серотониновая, дофаминовая система. К разным негативным эмоциональным последствиям это приводит, вплоть до тяжелых депрессивных, тревожных расстройств и нарушений сна, поскольку идет постоянная стимуляция специфического рода рецепторов. Избавиться от этой вредной привычки можно только одним способом — бросить, перетерпеть, обратиться к специалисту, принимать специальные средства, которые способствуют тому, чтобы плавно и гладко, без побочных всяких явлений бросать вейпы», — пояснил врач.

21 ноября отмечается Международный день отказа от курения, главной целью которого является привлечение внимания общественности к негативным последствиям употребления табака. Праздник учрежден по инициативе Американского онкологического общества в 1977 году и отмечается в разных странах в третий четверг ноября.

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