В Одессе неизвестные избили сотрудника военкомата

Неизвестные в Одессе избили сотрудника местного военкомата, который пытался задержать автомобилиста. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, водитель автомобиля в Одессе попытался уехать, когда его машину остановили сотрудники военкомата, в результате один из них повис на двери машины.

«Сотрудник одесского военкомата, которого «прокатили» на открытой двери Lanos, заявил полиции об избиении», — говорится в сообщении.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что водитель не выполнил его требования выйти из машины и начал движение, что заставило его ухватиться за дверь и «поехать» вместе с ним.

Позже к автомобилю с «уклонистом» подъехали две машины — Daewoo и Ford с неизвестными, которые избили сотрудника военкомата. У 56-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника и ушиб левого колена.

Полиция, как сообщает издание, ведет расследование.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине сына Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат.