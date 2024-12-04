На Украине сына Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат

На Украине сына экс-президента Петра Порошенко Алексея объявили в розыск из-за неявки в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинские каналы.

По их данным, Алексея два раза вызывали в ТЦК — 4 сентября и 21 октября, однако в обоих случаях он проигнорировал вызов.

Известно, что сын Петра Порошенко имеет воинское звание лейтенанта запаса.

3 декабря газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в России арестовали имущество сына Порошенко.