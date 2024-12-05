Российских подростков, надругавшихся над мальчиком в школьном туалете, отстранили от учебы

В Свердловской области подростков, подозреваемых в надругательстве над мальчиком в школьном туалете, отстранили от уроков. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в одной из школ города Реж. Предварительно, 26 ноября двое девятиклассников отвели пятиклассника в туалет и там совершили надругательство над мальчиком.

Сообщается, что подозреваемых в преступлении школьников отстранили от школьных уроков. Сейчас подростки учатся на дому по индивидуальному плану. Пострадавшему мальчику оказывают психологическую помощь, в образовательном учреждении проводится проверка.

До этого во Владикавказе сосед три года насиловал подростка. Несовершеннолетний заявил на него в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин накачал девушку-подростка наркотиками и надругался над ней.