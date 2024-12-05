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Россиянин накачал девушку-подростка наркотиками и надругался над ней

В Дагестане осудили мужчину, надругавшегося над накачанной наркотиками девушкой

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Depositphotos

В Дагестане вынесли приговор 37-летнему мужчине, который надругался над накачанной наркотиками девушкой-подростком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, 22 марта прошлого года мужчина, находясь в частном доме в городе Кизляре, совершил половое сношение и развратные действия с 15-летней девушкой без применения насилия. Он же 28 марта неоднократно принуждал 17-летнюю девушку, находившуюся с ним в одной компании, употреблять наркотики против воли. После этого он совершил в отношении беспомощной несовершеннолетней иные действия сексуального характера с применением насилия.

Суд признал россиянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими уголовными статьями. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.

Ранее пьяный россиянин изнасиловал 15-летнюю школьницу и получил 8 лет колонии.

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