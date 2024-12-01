Радикалы в Сирии захватили ЗРК «Панцирь» и С-200

Исламистские радикалы захватили зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» и С-200 на авиабазе Квайрис, которая находится вблизи Алеппо, второго по величине города Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Сообщается, что кроме складов с огнестрельным оружием, боеприпасами и бронетехникой, были захвачены вертолет Ми-8, учебно-боевой самолет L-39 и зенитный ракетный комплекс «Панцирь». Боевики из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» сообщили о своем успехе, опубликовав коллективное фото на фоне «Панциря» и видео из захваченного самолета.

В Сирии с 26 ноября продолжается противостояние террористов и армии. По оценкам аналитиков, правительственные войска впервые с 2012 года утратили контроль над Алеппо. Боевики захватили как минимум две авиабазы, где сирийская армия бросила оружие и технику, в том числе российские ЗРПК «Панцирь-С1» и РСЗО «Ураган» с полным боекомплектом.

Ранее в Ираке высказались об отношении к событиям в Сирии.