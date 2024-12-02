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Аналитик объяснил причину ослабления обороны Алеппо

Эксперт Кахваджи: вывод «Хезболлы» из Сирии в Ливан ослабил оборону Алеппо

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Keystone Press Agency

Передислокация отрядов шиитской организации «Хезболла» из Сирии в Ливан ослабила оборону Алеппо. Об этом на страницах саудовской газеты Asharq Al Awsat заявил руководитель Ближневосточного военно-аналитического центра Риад Кахваджи.

Эксперт отметил, что сражавшиеся на стороне сирийской армии с 2012 года бойцы «Хезболлы» сыграли важную роль в разгроме отрядов террористов и защите правительства президента Башара Асада. Поэтому их вынужденный вывод в Ливан для участия в боевых действиях против Израиля нарушил баланс сил и ослабил оборонительные рубежи на севере Алеппо перед вторжением боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

Кахваджи подчеркнул, что оставшиеся в Сирии базы шиитских ополченцев в последнее время неоднократно подвергались ударам израильской авиации, что привело к серьезным потерям в их рядах.

1 декабря сообщалось, что самолеты Военно-воздушных сил Сирии сорвали засаду боевиков на трассе М-5 Алеппо — Дамаск.

Ранее радикалы в Сирии захватили ЗРК «Панцирь» и С-200.

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