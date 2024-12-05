Ленивый наркоторговец из Уфы раздосадовал соседей, выбрасывая товар из окна

В Уфе местные жители пожаловались на соседа-наркоторговца, который выбрасывает товар из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, жильцы одного из домов на проспекте Октября пожаловались на своего соседа. По их словам, он занимается наркоторговлей и сбрасывает свой криминальный товар покупателям прямо из окна на третьем этаже.

Местные жители рассказали, что клиенты злоумышленника регулярно появляются на территории района. Соседи написали заявление в правоохранительные органы на подозрительного мужчину. Полицейские занимаются проверкой информации.

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