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Ленивый наркоторговец из Уфы раздосадовал соседей, выбрасывая товар из окна

Mash: в Уфе жители пожаловались на наркоторговца, выбрасывающего свертки в окно

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Depositphotos

В Уфе местные жители пожаловались на соседа-наркоторговца, который выбрасывает товар из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, жильцы одного из домов на проспекте Октября пожаловались на своего соседа. По их словам, он занимается наркоторговлей и сбрасывает свой криминальный товар покупателям прямо из окна на третьем этаже.

Местные жители рассказали, что клиенты злоумышленника регулярно появляются на территории района. Соседи написали заявление в правоохранительные органы на подозрительного мужчину. Полицейские занимаются проверкой информации.

До этого в Краснодарском крае шесть человек отравились, попробовав выпечку коллеги с марихуаной, и попали в больницу. Кулинара задержали и доставили в спецприемник.

Ранее основателя наркомагазина «Гидра» приговорили к пожизненному сроку.

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