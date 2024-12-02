Основателя наркомагазина «Гидра» приговорили к пожизненному сроку

Московский областной суд приговорил основателя онлайн-магазина по продаже наркотиков «Гидра» Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил Telegram-канал областной прокуратуры.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области, приговорил организатора преступного сообщества Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы, со штрафом в размере 4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также на скамье подсудимых оказались 15 подельников Моисеева, которые получили сроки от 8 до 23 лет лишения свободы в колониях особого и строгого режима.

По версии следствия, указанные граждане создали преступное сообщество, которое функционировало с 2015 года по октябрь 2018 года в разных регионах России и Белоруссии и занималось торговлей запрещенными веществами посредством «закладок».

25 ноября сообщалось об инциденте в Сочи, где наркоторговец попытался избежать наказания, выкрав том уголовного дела. Выяснить, что стало с документами, не удалось. Том уголовного дела восстановили. Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков и оштрафовал его на 150 тысяч рублей за вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

Ранее стало известно, что в Казани судимый за наркотики сбежал из суда.