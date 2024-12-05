Заочный приговор режиссеру Вырыпаеву вступил в силу

Мосгорсуд признал законным решение заочно приговорить режиссера Ивана Вырыпаева к тюремному заключению по делу о фейках о ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Суд признал законным решение назначить Вырыпаеву наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии заочно», — сказал источник.

Он уточнил, что судебная инстанция отклонила апелляционную жалобу адвоката режиссера.

Иван Вырыпаев — бывший руководитель театра «Практика», автор фильмов «Кислород», «Эйфория», сборника новелл «Танец Дели», основатель продюсерской компании WEDA в Польше. В мае 2022 года режиссер объявил, что отказался от гражданства РФ и получил польский паспорт. Сейчас он живет не в России.

15 декабря прошлого года Басманный суд Москвы заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Кинодеятелю также на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.

Вырыпаева судили за его публикации в социальных сетях и интервью различным медиа, где он высказывался о специальной военной операции на Украине.

Ранее журналиста Колезева заочно приговорили к 7,5 года колонии.