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Суд заочно приговорил режиссера Вырыпаева за фейки об армии России

Суд в Москве заочно приговорил режиссера Вырыпаева к 8 годам за фейки о ВС РФ

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Басманный суд в Москве заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах РФ и о спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в Telegram-канале.

Также киноделу на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. В суде пояснили, что срок наказания Вырыпаеву будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Вырыпаева судили за его публикации в социальных сетях и интервью различным медиа, где он высказывался о специальной военной операции на Украине. Сейчас он живет не в России.

Иван Вырыпаев — бывший руководитель театра «Практика», автор фильмов «Кислород», «Эйфория», сборника новелл «Танец Дели», основатель продюсерской компании WEDA в Польше, в мае 2022 года объявил, что отказался от российского гражданства и получил польское.

В мае Басманный суд Москвы вместе с Вырываемым заочно арестовал и кинопродюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом). Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, а Роднянский и Вырыпаев были объявлены в международный розыск.

Ранее на вернувшегося в Россию певца Шарлота завели новое уголовное дело.

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