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Песков отказался оценивать слова Кадырова о том, что главы СК и МВД сидят «не на своем месте»

Песков не стал комментировать критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не хочет комментировать критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес главы СК Александра Бастрыкина и председателя МВД Владимира Колокольцева. Так он ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценки. Я не хотел бы ничего комментировать», — сказал Песков.

Накануне Кадыров во время прямой линии раскритиковал председателей СК и МВД, комментируя уголовное дело в отношении 14-летнего чеченского подростка Муслима (Романа) Мурдиева, который находится под домашним арестом. Дело против него возбудили после драки в парке «Ходынское поле» в Москве. Подростка обвиняют в серьезном нарушении общественного порядка с применением насилия к другим гражданам в групповой драке.

Кадыров заявил, что ситуация с Мурдиевым находится под контролем правозащитников, депутатов, сенаторов и его личным. Он отметил, что подростка «не посадят», так как глава Чечни «лично со всеми разговаривал».

После этого он добавил, что «люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым», находятся не на своем месте.

Ранее Кадыров во время своей «Прямой линии» предложил застрелиться украинскому военнопленному.

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