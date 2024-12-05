В США задержали мужчину, незаконно проникшего в штаб Трампа

Полиция задержала мужчину, который подозревается в незаконном проникновении в один из предвыборных штабов избранного президента США Дональда Трампа в штате Вирджиния. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление правоохранителей.

По словам пресс-секретаря шерифа округа Лаундон штата Вирджиния Томаса Джулии, подозреваемого задержали 30 ноября в штате Калифорния. Им оказался 39-летний Тоби Шейн Кесслер. Представитель шерифа отказался раскрывать подробности произошедшего.

«Мы хотим подтвердить, как Калифорния будет рассматривать свои обвинения, а также обвинения в Вирджинии и других местах, которые выдвинуты против него», — сказал Джулия.

Подозреваемый незаконно проник в предвыборный штаб Трампа в августе. Полиция опубликовала фотографии, на которых он ходил по помещению и, предположительно, прятал украденные вещи в рюкзак.

В августе газета Politico сообщила, что избирательный штаб Трампа подвергся взлому со стороны хакеров. По информации издания, «враждебно настроенные по отношению к США» иностранные хакеры получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба.

Ранее в США задержали мужчину, угрожавшего совершить покушение на Трампа и его семью.