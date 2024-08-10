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Штаб Трампа подвергся атаке хакеров

Politico: сайт предвыборного штаба Трампа взломали хакеры

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Tom Brenner/Reuters

Избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подвергся взлому со стороны хакеров. Об этом сообщила газета Politico.

По информации издания, «враждебно настроенные по отношению к США» иностранные хакеры получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба.

В атаке подозревают хакеров из Ирана.

Документы, связанные с предвыборной кампанией Трампа, журналисты начали получать от неизвестных лиц с 22 июля.

Эти документы были получены незаконным путем из иностранных источников, враждебных США, с целью помешать выборам 2024 года и посеять хаос в ходе всего демократического процесса, заявил порталу Axios директор по коммуникациям предвыборной кампании экс-президента США Стивен Чунг.

Он добавил, что отчет Microsoft показал, что иранские хакеры взломали аккаунт американского высокопоставленного чиновника в июне 2024 года, что совпадает с близким сроком выбора Трампом кандидата на пост вице-президента.

До этого корпорация Microsoft заявила, что связанные с Ираном хакерские группировки начали кампанию по вмешательству в американские выборы, которые пройдут в ноябре текущего года.

Ранее Китай отверг заявления о вмешательстве в американские выборы.

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