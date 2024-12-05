Мэр Тбилиси объяснил цель протестов в Грузии

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе высказал мнение, что протестные акции в стране имели целью осуществление государственного переворота. Об этом сообщает агентство «Sputnik Грузия».

«Все акции были частью сценария, спланированного и осуществленного внешними силами. Целью, очевидно, был государственный переворот», — отметил Каладзе.

Кроме того, он сообщил, что в организациях и связанных с протестами политических партиях прошли обыски. В ходе этих операций были изъяты значительные запасы коктейлей Молотова, пиротехнических средств и других материалов, использовавшихся во время протестов.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее в Госдуме указали на причастность Запада к протестам в Грузии.