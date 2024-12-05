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В Госдуме указали на причастность Запада к протестам в Грузии

Депутат Пискарев: протесты в Тбилиси не носят стихийный характер

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Нина Зотина/РИА Новости

Во время протестов в Тбилиси применялись технологии, аналогичные происходившим ранее беспорядкам в других странах, что позволяет развеять миф о стихийном характере происходящего в Грузии. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Депутат отметил, что активное участие в беспорядках в грузинской столице принимали западные спецслужбы, сбежавшие из России граждане и «профессиональные протестующие». По его словам, подобное явление свидетельствует о грубом вмешательстве во внутренние дела Грузии.

Также Пискарев обратил внимание, что в ходе расследования комиссия Госдумы выявила ряд технологий спецслужб Запада, которые применялись для манипулирования людьми в Москве летом-осенью 2019 года.

«Заметили мы в Грузии и хорошо знакомые нам лица из России, связанные с американскими и британскими НПО, признанными нежелательными и выдворенными из нашей страны. А занимаются они там привычным для них делом – применением на практике технологий «цветных» революций», — сказал глава комиссии.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее президенту Грузии задали неудобный вопрос о призыве привести детей на митинги.

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Протесты в Грузии — 2024
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