Российского школьника доставили в больницу без сознания после школьной драки

В одну из больниц Казани доставили 15-летнего подростка без сознания после школьной драки. Об этом сообщает KazanFirst.

Школьник учится в лицее села Новое Шигалеево Пестречинского района Республики Татарстан. По информации издания, ученик поссорился с ровесником, между юношами началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В результате подросток получил многочисленные травмы, включая ушиб мозга.

Второй участник потасовки, по данным журналистов, неоднократно становился героем подобных историй. Подросток состоит на внутришкольном учете и уже не раз беседовал с инспекторами ПНД.

Ранее в Стерлитамаке буфетчицу школы забрали в больницу после драки с ученицей.