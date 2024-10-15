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Буфетчицу госпитализировали с инфарктом после драки с ученицей в школе Стерлитамака

В Башкирии в школе подрались буфетчица и ученица

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Телеграм-канал «Короче, Стерлитамак»

В Стерлитамаке сотрудница столовой подралась с ученицей, причины конфликта неизвестны, женщина госпитализирована с подозрением на инфаркт. Об этом сообщается в Telegram-канале «Короче, Стерлитамак».

Инцидент произошел 15 октября на перемене между уроками. По неустановленной пока причине между женщиной-буфетчицей и одной из учениц произошел конфликт, переросший в драку. По словам очевидцев, женщине потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали с подозрением на инфаркт. По факту произошедшего проверку проводит республиканская прокуратура.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям аутсорсинговой компании, оказывающей услуги школьного питания, а также исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщили порталу «Башинформ» в ведомстве.

Обстоятельства драки устанавливаются.

Ранее в Кузбассе уволили учителя, который подрался с учеником на глазах у школьников.

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