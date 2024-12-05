Тюменка написала экстремистские лозунги в личном блокноте и получила штраф

В Тюмени женщине пришлось платить штраф после того, как она написала несколько экстремистских фраз в личном блокноте. Об этом сообщает Ura.ru.

Записную книжку правоохранители нашли во время осмотра в ее квартире. На листах россиянка записала несколько лозунгов.

«Присутствующие на месте понятые заявили, что их, как патриотов своей страны в период проведения СВО, крайне оскорбили и задели написанные тюменкой высказывания», – сообщается в публикации.

По словам самой женщины, она сделала заметки из-за того, что попала под влияние украинских СМИ. Вину она полностью признала.

Суд признал россиянку виновной и обязал выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

До этого в Севастополе местная жительница сфотографировала антироссийские лозунги на бумаге и привлекла внимание полиции. Снимки заметили правоохранители в одном из украинских националистических каналов и обратили внимание на знакомые места.

В результате россиянка получила официальное предостережение.

Ранее в Москве арестовали мужчину в футболке с гербом Украины.