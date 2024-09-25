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Жительницу Севастополя задержали за фотографии с антироссийскими лозунгами

В Севастополе полиция задержала автора фотографий с антироссийскими лозунгами

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Севастополе правоохранители задержали местную жительницу, которая сфотографировала антироссийские лозунги на бумаге. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму в одном из украинских националистических Telegram-каналов заметили снимки с антироссийскими лозунгами на фоне узнаваемых мест города Севастополя. Автором фото оказалась 55-летняя местная жительница, работающая в одной из медучреждений.

По данному факту сотрудники полиции провели проверку. В итоге женщина получила официальное предостережение о недопустимости экстремистской деятельности.

В середине августа в Москве повесили плакат со свиньей и антироссийским лозунгом. Он появился на заборе, ограждающем железнодорожные пути на Колодезной улице. Проезжающие мимо автомобилисты засняли происходящее, а также машину нарушителей. Плакат сняли сотрудники полиции.

Ранее в Москве задержали женщину, написавшую «ГУР» на памятнике на Красной площади.

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