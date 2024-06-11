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В Москве арестовали мужчину в футболке с гербом Украины

Суд арестовал москвича в футболке с гербом Украины за пропаганду символики

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Нагатинский суд Москвы арестовал мужчину за ношение футболки с символикой украинской организации, признанной в России экстремистской. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Андрей Евсеев признан виновным по части 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — «пропаганда либо демонстрация нацистской атрибутики». Фигуранта арестовали на десять суток.

Согласно информации Telegram-каналов Baza и «Осторожно, новости», Евсеев вышел на улицу в футболке с украинским гербом и надписью Slava Ukraini (лозунг «Слава Украине» — признан в РФ экстремистским).

Отмечается, что мужчина вступил в конфликт с прохожим, который попросил Евсеева снять футболку с украинскими символами. К спорящим мужчинам подошли полицейские. В квартире Евсеева были проведены обыски, после его задержали.

По данным Baza, в квартире Евсеева нашли восемь беспилотных летательных аппаратов, выстрелы для подствольного гранатомета, тренировочные снаряды и вещества для изготовления самодельной бомбы. В отношении мужчины готовятся завести уголовное дело о незаконном хранении оружия.

Ранее суд оштрафовал иранца в футболке с гербом Украины.

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