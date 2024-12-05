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На Украине прекратили дело депутата и блогера, якобы угрожавших Зеленскому

На Украине закрыли дело против депутата и блогера, якобы угрожавших Зеленскому

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Freepik.com

Суд на Украине закрыл дело против депутата Верховной рады Софии Федины и блогера Елены Беленькой, известной под прозвищем Маруся Зверобой, которых обвиняли в угрозе жизни президента страны Владимира Зеленского. Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Уголовное дело, которое возбудил четырехкратный уклонист Владимир Александрович Зеленский против волонтера Софии Федины и военнослужащей Маруси Зверобой, закрыто», — написала парламентарий от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Депутат добавила, что обвинения против них звучали за протест против отвода войск в Золотом в октябре 2019 года, а также за слова, что «кто-то думает, что Зеленский бессмертен».

Госбюро расследований Украины в феврале 2020 года предъявило обвинения блогеру и экс-участнице украинской силовой операции в Донбассе Беленькой. Сообщалось, что уголовное дело было открыто после переписки в соцсетях в конце октября 2019 года. В ходе следствия было установлено, что разговор шел о том, при каких обстоятельствах Зеленский может быть устранен. Федина тогда заявила, что ее слова лишь «предупреждение», а не угроза.

В конце октября сообщалось, что актера из сериала «След» Андрея Хабарова объявили в России в розыск по делу о фейках. В 2022 году артист осудил спецоперацию на Украине и опубликовал во «ВКонтакте» видео обстрела родного города Николаев, а затем покинул Россию. По имеющейся информации, в настоящее время Хабаров проживает в Грузии, в соцсетях жалуется на удаление постов о действиях российской армии и называет Курск украинским городом.

Ранее на жителя Мариуполя завели уголовное дело о госизмене.

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