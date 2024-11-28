Дело о госизмене завели на жителя Мариуполя за помощь ВСУ

Задержанный за призывы к насилию над россиянами житель Мариуполя на регулярной основе переводил деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ), против фигуранта возбудили еще одно дело – о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

«В ходе следствия установлено, что задержанный неоднократно переводил денежные средства на электронные расчетные счета, используемые для финансирования украинских боевиков», — отметили в ведомстве.

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Ранее сообщалось о задержании жителя Мариуполя, который в чате призывал к насильственными действиям против россиян. На него было заведено дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В конце октября сообщалось, что актера из сериала «След» Андрея Хабарова объявили в России в розыск по делу о фейках. В 2022 году Хабаров осудил спецоперацию на Украине. Он опубликовал во «ВКонтакте» видео обстрела родного Николаева, а вскоре покинул Россию. По последним данным, актер живет в Грузии, в соцсетях жалуется на удаление постов о действиях российской армии и называет Курск украинским городом.

Ранее в Крыму 10-летнюю девочку уличили в дискредитации российской армии.