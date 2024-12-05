В Москве арестовали массажиста, обвиняемого в изнасиловании клиентки

Суд избрал меру пресечения работнику московского массажного салона, которого клиентка обвинила в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москва».

Обвиняемого заключили под стражу, в СИЗО он пробудет до 2 февраля 2025 года. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Инцидент произошел в салоне на проспекте Жукова. По данным Telegram-канала Baza, 20-летняя девушка записалась туда по рекомендации и уже посещала заведение один раз, тогда ее обслуживала женщина.

Записаться к тому же специалисту она не смогла, поэтому ее направили на сеанс к стажеру. Сначала, по словам россиянки, работник стал класть руки туда, куда в рамках сеанса не нужно было. Сначала клиентка сопротивлялась, но позже впала в ступор.

После того, как о произошедшем стало известно, в полиции начали проверку.

Ранее в Казани россиянин изнасиловал гостью и выкинул ее в окно.