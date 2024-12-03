Москвичка обвинила массажиста-стажера в изнасиловании во время процедуры

В Москве 20-летняя девушка пострадала от сексуального насилия во время массажа, сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, москвичка обратилась за процедурой в салон на проспекте Жукова по рекомендации. После первого сеанса, на котором ее обслуживала женщина-массажист, клиентка решила продолжить курс. Однако в следующий раз ей не удалось записаться к тому же специалисту, в салоне ее направили к массажисту-стажеру Закиру.

Во время сеанса, сообщила пострадавшая, мужчина стал прикасаться к ее интимным частям тела, а просьбы прекратить домогательства проигнорировал. Жертва не смогла сопротивляться насильнику и впала в ступор, поэтому Закир закончил «процедуру» лишь спустя два часа, хотя обычно она занимает не более полутора часов, и поцеловал ее в губы.

Пострадавшая вынужденно оплатила сеанс, так как в салоне в тот момент никого не было, и сразу же позвонила мужу. В салоне заявили, что до сих пор на Закира никто не жаловался, но затем все же уволили его. Полиция проводит проверку.

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