В Уфе спилили 20-летнюю ель, пока владельцев не было дома, и поставили в сквере

Семья из Уфы обвинила местную администрацию в краже елки, которая росла у них перед домом 20 лет. Об этом пишет «Подъем».

Жители дома на Локомотивной улице заявили, что чиновники спилили ель, пока они были на работе. Манипуляции рабочих попали на камеру, установленную на доме. В итоге дерево выдали «за подарок», поставили в парке и теперь собираются украшать к Новому году. В администрации Демского района заявили, что ель «росла в охранной зоне надземного газопровода» и спилили ее по требованию газовщиков и во избежание аварийной ситуации, но перед этим якобы опросили местных жителей, которые дали согласие на снос дерева.

«Было принято решение срубленную ель не утилизировать, а использовать ее как главное украшение новогоднего городка в сквере «Орион». С этим предложением большинство жителей многоквартирного дома по ул. Локомотивной, 24 согласились. После этого, вчера, 4 декабря 2024 года, ель была установлена в сквере и радует жителей района», — заявили чиновники.

Они отказались выплачивать компенсацию за спиленное дерево, так как оно росло за забором, а не на территории частного домовладения. Никаких документов у жильцов дома на ель не было, добавили в администрации. Глава семейства заявил, что дерево посадил его тест более 20 лет назад, а дочь хозяев раскритиковала чиновников за бессердечие и равнодушие по поводу их утраты.

«Мы всем сердцем любили нашу елку, а сегодня от нее остался пень! И знаете ответ администрации какой? «Что Вы переживаете, новая вырастет». Вы почему возле здания администрации елку не срубили?» — возмутилась девушка.

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