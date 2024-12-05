Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Уфе спилили 20-летнюю ель, пока владельцев не было дома, и поставили в сквере

Жители Уфы обвинили чиновников в краже их ели, которую затем установили в сквере

close
Дёмский район Уфы/VK

Семья из Уфы обвинила местную администрацию в краже елки, которая росла у них перед домом 20 лет. Об этом пишет «Подъем».

Жители дома на Локомотивной улице заявили, что чиновники спилили ель, пока они были на работе. Манипуляции рабочих попали на камеру, установленную на доме. В итоге дерево выдали «за подарок», поставили в парке и теперь собираются украшать к Новому году. В администрации Демского района заявили, что ель «росла в охранной зоне надземного газопровода» и спилили ее по требованию газовщиков и во избежание аварийной ситуации, но перед этим якобы опросили местных жителей, которые дали согласие на снос дерева.

«Было принято решение срубленную ель не утилизировать, а использовать ее как главное украшение новогоднего городка в сквере «Орион». С этим предложением большинство жителей многоквартирного дома по ул. Локомотивной, 24 согласились. После этого, вчера, 4 декабря 2024 года, ель была установлена в сквере и радует жителей района», — заявили чиновники.

Они отказались выплачивать компенсацию за спиленное дерево, так как оно росло за забором, а не на территории частного домовладения. Никаких документов у жильцов дома на ель не было, добавили в администрации. Глава семейства заявил, что дерево посадил его тест более 20 лет назад, а дочь хозяев раскритиковала чиновников за бессердечие и равнодушие по поводу их утраты.

«Мы всем сердцем любили нашу елку, а сегодня от нее остался пень! И знаете ответ администрации какой? «Что Вы переживаете, новая вырастет». Вы почему возле здания администрации елку не срубили?» — возмутилась девушка.

Ранее россиянин получил реальный срок за вырубку 50-летних вязов в волгоградском парке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами