Большинство россиян предпочитают ставить искусственную елку на Новый год

У 36% россиян новогоднее настроение появляется после установки елки, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Также получение декабрьской премии дарит новогоднее настроение 25% россиянам, 16% — новогодние фильмы, 8% — отпуск и покупки подарков, 7% — мандарины и сладости.

Чаще всего (62%) россияне наряжают елку за пару недель до Нового года, 6% — в начале декабря, 2% — в ноябре, а 30% не устанавливают ее.

Из тех, кто украшает свой дом, 68% респондентов выбирают искусственную ель, 21% выбирают ветки в вазе, 10% покупают натуральную елку, а 1% получают ее в подарок.

Что касается времени начала ощущения приближающихся новогодних праздников, 35% опрошенных заявили, что чувствуют скорое наступление Нового года только в конце декабря, 9% ждут курантов, у 9% ощущение праздника появляется в конце ноября, а еще у 9% — с первым снегом. Также 38% респондентов заявили, что не чувствуют новогоднее настроение.

Чуть больше трети россиян (38%) заявили, что в декабре у них кратно увеличивается количество работы, 47% не заметили отличий по сравнению с другими месяцами, 10% чувствуют спад рабочей активности, а 5% посвящают предновогоднюю пору корпоративным мероприятиям.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 14 ноября 2024 года. Всего в нем приняли участие 58 303 интернет-пользователей.