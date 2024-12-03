Шеф Пентагона провел телефонный разговор с главой минобороны Украины

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым динамику боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер во время брифинга.

«Остин сегодня утром поговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить динамику боевых действий и помощь США в сфере безопасности Украине», — отметил он.

Райдер подчеркнул, что американская сторона предоставит Украине средства противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового оружия.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что США готовятся направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, в том числе противопехотные мины. По данным AP, в пакет военной помощи также войдут системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее в ЕС высказались об отправке войск на Украину.