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Шеф Пентагона провел телефонный разговор с главой минобороны Украины

Пентагон: Остин и Умеров обсудили динамику боевых действий на Украине

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Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым динамику боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер во время брифинга.

«Остин сегодня утром поговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить динамику боевых действий и помощь США в сфере безопасности Украине», — отметил он.

Райдер подчеркнул, что американская сторона предоставит Украине средства противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового оружия.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что США готовятся направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, в том числе противопехотные мины. По данным AP, в пакет военной помощи также войдут системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее в ЕС высказались об отправке войск на Украину.

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