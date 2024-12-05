Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале информационного центра.

Переправа была закрыта для транспорта почти два часа. При этом причины введения ограничений не назвали.

До этого издание Global Defense Corp сообщило, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

В августе глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, подобная мера якобы нуждается в «комплексном решении».

Ранее военный эксперт рассказал, как повысить безопасность Крымского моста.