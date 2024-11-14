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Россияне стали чаще заедать стресс гребешками и кальмарами

NTech: продажи гребешков, мидий и кальмаров за семь месяцев выросли на 19%

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пресс-служба ресторана Molon Lave

В рационе россиян стало больше гребешков, мидий и кальмаров. Продажи всех видов моллюсков за январь — июль подскочили на 19%. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное исследование Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании NTech.

Спрос на замороженного гребешка за период взлетел на 54,5% в годовом выражении. Кальмары покупали в 1,5 раза чаще. При этом продажи мидий увеличились всего на 2,4% год к году.

Россияне начали больше зарабатывать и стали чаще баловать себя «маленькими радостями» на фоне стресса, в том числе вкусной едой ресторанного уровня, — отсюда и такой рост продаж моллюсков, комментируют эксперты.

Еще одна возможная причина увеличения спроса на моллюсков заключается в подорожании рыбы и креветок, добавили аналитики. В результате гребешки, мидии и кальмары превратились в более доступный источник белка.

В этом году Россия резко сократила закупки семги у Чили. Рыба оказалась слишком дорогой.

Ранее экономист допустила подорожание красной икры до 13 тыс. рублей за килограмм к Новому году.

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