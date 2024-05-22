Диетолог объяснила, как перестать заедать стресс

Правильное питание поможет избавиться от привычки заедать стресс, рассказала «Пятому каналу» диетолог Ольга Лушникова.

По ее словам, важно организовать полноценные, разнообразные и регулярные приемы пищи и включить в распорядок дня завтрак, обед, ужин и один-два полезных перекуса. Чтобы не было возможности нарушить это правило, не стоит хранить дома или на работе вредные и сладкие продукты, советует диетолог.

Помимо этого, она советует научиться отличать физический голод от эмоционального. Эксперт уточнила, что желание перекусить, вызванное эмоциями, появляется внезапно.

«Физиологически голод чаще всего связан с неприятными ощущениями в области желудка. Это могут быть дискомфорт, пустота, урчание, даже подташнивание. Сопровождается головокружением, слабостью, туманом в голове, иногда даже тремором конечности. При эмоциональном голоде, естественно, такого не наблюдается», — продолжила специалист.

Еще один совет для борьбы с перееданием — нужно научиться принимать и переживать негативные эмоции, а не прятать их в себе. Можно вести дневник эмоций или найти способ для эмоциональной разрядки, например, заниматься танцами, медитацией, йогой, заключила Лушникова.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что люди часто заедают стресс из-за выработки кортизола, который стимулирует аппетит. По ее словам, в периоды стресса организм может стремиться запасать энергию в виде жировых отложений.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян заедают стресс.