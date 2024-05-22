Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетолог объяснила, как перестать заедать стресс

Диетолог Лушникова: правильное питание поможет перестать заедать стресс

close
100%
Freepik.com

Правильное питание поможет избавиться от привычки заедать стресс, рассказала «Пятому каналу» диетолог Ольга Лушникова.

По ее словам, важно организовать полноценные, разнообразные и регулярные приемы пищи и включить в распорядок дня завтрак, обед, ужин и один-два полезных перекуса. Чтобы не было возможности нарушить это правило, не стоит хранить дома или на работе вредные и сладкие продукты, советует диетолог.

Помимо этого, она советует научиться отличать физический голод от эмоционального. Эксперт уточнила, что желание перекусить, вызванное эмоциями, появляется внезапно.

«Физиологически голод чаще всего связан с неприятными ощущениями в области желудка. Это могут быть дискомфорт, пустота, урчание, даже подташнивание. Сопровождается головокружением, слабостью, туманом в голове, иногда даже тремором конечности. При эмоциональном голоде, естественно, такого не наблюдается», — продолжила специалист.

Еще один совет для борьбы с перееданием — нужно научиться принимать и переживать негативные эмоции, а не прятать их в себе. Можно вести дневник эмоций или найти способ для эмоциональной разрядки, например, заниматься танцами, медитацией, йогой, заключила Лушникова.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что люди часто заедают стресс из-за выработки кортизола, который стимулирует аппетит. По ее словам, в периоды стресса организм может стремиться запасать энергию в виде жировых отложений.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян заедают стресс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами