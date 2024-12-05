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Экс-супруга депутата из Удмуртии обвинила его в похищении двоих детей

Бывшая жена депутата Госсовета Удмуртии обвинила его в похищении детей

Бывшая жена депутата из Удмуртии обвинила его в похищении двоих детей. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам Ульяны, экс-супруга депутата Госсовета Удмуртии от «Единой России» Виктора Дьякова, их брак распался еще в начале 2023 года. Женщина устала «мириться с тиранией и абьюзом» и подала на развод. Она утверждает, что мужчина душил ее, а затем безуспешно пытался засудить за кражу документов своих детей. Суд по разделу имущества Дьяков тоже проиграл, а в конце октября решил выкрасть из детского сада их трехлетнего сына, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра.

4 декабря в кафе, где Ульяна обедала с четырехлетней дочерью, ворвались неизвестные, схватили девочку и куда-то увезли на микроавтобусе. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, несколько мужчин держали двери, мешая матери вмешаться в происходящее. Теперь она не знает, где находятся оба ее ребенка.

«В суде по разводу он говорил, что любит меня. При этом на тот момент он уже встречался с другой девушкой, которая теперь его жена. Дьяков раньше вообще не интересовался нашими детьми, а после суда решил шантажировать меня ими. Я не спорю, он папа, но когда какие-то люди в масках силой забирают ребенка и привозят ему, это уже странная отцовская любовь», — заметила Ульяна.

Дьяков, игнорирующий сообщения от матери своих детей и ее адвоката, прокомментировал случившееся в разговоре с «Осторожно, новости». По словам депутата, никакого похищения не было, дети сейчас находятся дома, а бывшая жена лишь пытается оговорить его.

«Это наше личное дело. Хоть и вторая сторона пытается выставить меня в негативном свете. Публичных обвинений было много, все они не имеют ни доказательств, ни простой логики. Мне жаль, что когда-то близкий для меня человек до этого скатился. Стараюсь не обращать внимания на высказывания, порочащие честь гражданина России и ветерана СВО», — заявил единоросс.

Ранее россиянка оглохла на одно ухо и потеряла ребенка после избиения мужем-бизнесменом.

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