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«Вопрос закрыт»: Росреестр не накажет свою сотрудницу после дебоша в самолете

В Росреестре заявили, что скандал чиновницы Штейн в самолете — не нарушение

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Профильные органы не нашли состава правонарушения в действиях главы управления Росреестра по Нижегородской области Оксаны Штейн. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе Росреестра. Месяц назад СМИ сообщали, что чиновница кинула пакет с пустыми бутылками в лицо бортпроводнице.

«Проверка информационного инцидента проведена соответствующими органами. Вопрос закрыт за полным отсутствием состава правонарушения», — рассказала в пресс-службе Росреестра.

2 ноября Telegram-канал Baza написал, что глава Управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн бросила пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу после того, как ей запретили пить свой алкоголь в самолете. Девушка успела увернуться, а впоследствии написала заявление в полицию. Чиновница покинула аэропорт до начала разбирательств.

Сама Штейн в соцсетях опровергла случившееся и сообщила, что заявления в ее адрес не поступало.

7 ноября в ответ на запрос «Газеты.Ru» в пресс-службе Росреестра сообщили, что «проводят разбор данного инцидента».

Ранее помощник депутата Андрея Гурулева устроил пьяный дебош в самолете.

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