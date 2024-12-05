«Вопрос закрыт»: Росреестр не накажет свою сотрудницу после дебоша в самолете

Профильные органы не нашли состава правонарушения в действиях главы управления Росреестра по Нижегородской области Оксаны Штейн. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе Росреестра. Месяц назад СМИ сообщали, что чиновница кинула пакет с пустыми бутылками в лицо бортпроводнице.

«Проверка информационного инцидента проведена соответствующими органами. Вопрос закрыт за полным отсутствием состава правонарушения», — рассказала в пресс-службе Росреестра.

2 ноября Telegram-канал Baza написал, что глава Управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн бросила пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу после того, как ей запретили пить свой алкоголь в самолете. Девушка успела увернуться, а впоследствии написала заявление в полицию. Чиновница покинула аэропорт до начала разбирательств.

Сама Штейн в соцсетях опровергла случившееся и сообщила, что заявления в ее адрес не поступало.

7 ноября в ответ на запрос «Газеты.Ru» в пресс-службе Росреестра сообщили, что «проводят разбор данного инцидента».

Ранее помощник депутата Андрея Гурулева устроил пьяный дебош в самолете.