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Главу отделения Росреестра проверят после скандала на борту самолета

Росреестр проверит главу своего отделения после новостей о скандале в самолете

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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Росреестр разбирается в инциденте с участием главы управления по Нижегородской области Оксаны Штейн после сообщений о том, что она кинула пакет с пустыми бутылками в лицо бортпроводнице на борту самолета. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

«Сейчас проводится разбор данного инцидента. О его результатах будет известно позднее», — сказали в Росреестре.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что 2 ноября Штейн бросила пакет с пустыми бутылками в лицо стюардессе, так как ей запретили пить свой алкоголь на борту самолета. По данным канала, инцидент произошел, когда Штейн летела из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Отмечается, что с собой на борт она взяла алкоголь, но бортпроводница сделала чиновнице замечание, после чего ей пришлось убрать бутылки. Как писала Baza, после приземления самолета Штейн кинула в лицо стюардессе пакет с бутылками, но та успела увернуться. После этого, по данным канала, девушка написала заявление в полицию.

Сама Штейн в соцсетях все опровергла и сообщила, что заявления в ее адрес не поступало. 5 ноября она пообещала все выяснить и рассказать подробности, с тех пор новых постов в ее Telegram-канале не появлялось.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета.

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