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В Минэкономразвития предрекли увеличение турпотока в Россию

Кондратьев: турпоток в РФ может вернуться на доковидный уровень в 2025 году

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Туристический поток иностранцев в Россию может вернуться на доковидный уровень уже в следующем году. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, передает ТАСС.

В ходе Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!» Кондратьев отметил, что помимо возвращения к доковидным цифрам туристического потока, эти показатели могут быть превышены.

«Мне кажется, что в следующем году вся Россия и Санкт-Петербург должны увидеть те цифры, которые мы видели до ковида. Мы на это очень рассчитываем», — заявил он.

Кондратьев добавил, что для восстановления турпотока ведется большая работа по либерализации визового режима со многими странами, в том числе эта работа ведется и со многими странами Персидского залива.

Глава департамента среди прочего рассказал, что Россию стали чаще посещать граждане Ближнего Востока. В качестве примера он указал растущее число путешественников из Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна, тогда как традиционным партнером РФ в сфере туризма является Китай.

31 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристический поток иностранцев в Россию по итогам девяти месяцев вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время он уже превысил три миллиона человек. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярным направлением для путешественников со всего мира, отметил Чернышенко.

Ранее были названы самые популярные курорты федерального значения.

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