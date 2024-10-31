Турпоток иностранцев в Россию взлетел почти в 1,5 раза

Туристический поток иностранцев в Россию по итогам девяти месяцев взлетел на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и уже превысил 3 млн человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит ТАСС.

«Более 3 млн человек стали гостями российских отелей. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира», — отметил Чернышенко.

При этом иностранцы стали чаще выбирать для путешествия регионы Дальнего Востока. Так, число поездок на Северо-Запад и Сибирь выросло на 69% и 63,8% соответственно.

Чаще других в Россию приезжают туристы из Китая. Также в страну активно едут туристы из стран Ближнего Востока, Турции, ОАЭ, Ирана, Индии и Саудовской Аравии.

Россия привлекает путешественников из-за рубежа низкими ценами за счет слабого рубля. Кроме того, с августа 2023 года иностранцам стало легче получить визу.

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